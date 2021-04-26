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В понедельник десять районов Рязанской области останутся без света
Электричество отключат в связи с плановыми работами на электрооборудовании.

В понедельник десять районов Рязанской области останутся без света. Об этом сообщает сайт «Россети центр и Поволжье».

В понедельник, 26 апреля, в связи с плановыми работами электричество отключат по следующим адресам:

Спасский район:

— Погори, Каменка, Огородниково, Огородниковские Выселки, Пахотино, Степановка, Ясаковские Выселки, Перкино, Маяк, Острая Лука, Троица, Добрый Сот, Ерофеевская Слобода — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

— Юшта — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

— Денисово (улицы Заречная, Речная, Поселок), Кисьва, Панкино, Гагино (улицы Большая, Николаевка) — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

— Аристово (улицы Дачная, Речная) — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

— Чижово (улица Кутовская) — с 09:00 26 апреля до 17:00 27 апреля.

Ухоловский район:

— Ухолово (улицы Совхозная, Ильича) — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

— Елино — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

— Обрезки — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

— Деулино (улица Первая) — с 09:00 до 15:00.

Михайловский район:

— Стрелецкие Выселки, Чурики — с 10:00 до 16:30.