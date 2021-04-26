В понедельник десять районов Рязанской области останутся без света. Об этом
В понедельник, 26 апреля, в связи с плановыми работами электричество отключат по следующим адресам:
Спасский район:
— Погори, Каменка, Огородниково, Огородниковские Выселки, Пахотино, Степановка, Ясаковские Выселки, Перкино, Маяк, Острая Лука, Троица, Добрый Сот, Ерофеевская Слобода — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
— Юшта — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
— Денисово (улицы Заречная, Речная, Поселок), Кисьва, Панкино, Гагино (улицы Большая, Николаевка) — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
— Аристово (улицы Дачная, Речная) — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
— Чижово (улица Кутовская) — с 09:00 26 апреля до 17:00 27 апреля.
Ухоловский район:
— Ухолово (улицы Совхозная, Ильича) — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
— Елино — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
— Обрезки — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
— Деулино (улица Первая) — с 09:00 до 15:00.
Михайловский район:
— Стрелецкие Выселки, Чурики — с 10:00 до 16:30.