СМИ назвали причину конфликта Паля с хоккеистом Антиповым
Артист рассказал, что он увидел пьяного Антипова, когда выходил из автомобиля, — спортсмен якобы пытался справить нужду. Паль сделал Кевину замечание, на которое тот никак не отреагировал и начал ругаться в ответ, после чего произошел конфликт, перешедший в драку.
Стала известна причина конфликта актера Александра Паля с хоккеистом Кевином Антиповым. Об этом в понедельник, 26 апреля
Артист рассказал, что он увидел пьяного Антипова, когда выходил из автомобиля, — спортсмен якобы пытался справить нужду. Паль сделал Кевину замечание, на которое тот никак не отреагировал и начал ругаться в ответ, после чего произошел конфликт, перешедший в драку.
По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Напомним, актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Происшествие случилось в воскресенье, 25 апреля, в центре Москвы.