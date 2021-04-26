СМИ назвали причину конфликта Паля с хоккеистом Антиповым

Артист рассказал, что он увидел пьяного Антипова, когда выходил из автомобиля, — спортсмен якобы пытался справить нужду. Паль сделал Кевину замечание, на которое тот никак не отреагировал и начал ругаться в ответ, после чего произошел конфликт, перешедший в драку.

Стала известна причина конфликта актера Александра Паля с хоккеистом Кевином Антиповым. Об этом в понедельник, 26 апреля сообщает Лайф со ссылкой на источник.

Артист рассказал, что он увидел пьяного Антипова, когда выходил из автомобиля, — спортсмен якобы пытался справить нужду. Паль сделал Кевину замечание, на которое тот никак не отреагировал и начал ругаться в ответ, после чего произошел конфликт, перешедший в драку.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Напомним, актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Происшествие случилось в воскресенье, 25 апреля, в центре Москвы.