СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА в центре Москвы

СМИ сообщают, что актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова. Это случилось в воскресенье, 25 апреля, в центре Москвы.

Актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова. Происшествие случилось в воскресенье, 25 апреля, в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ .

У пострадавшего медики обнаружили серьезные травмы. По словам избитого, нападавшие могли быть пьяными. Хоккеист написал заявление в полицию.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

При этом, сообщает Lifе , сам актер опроверг информацию о произошедшем. Паль заявил, что впервые слышит об этой истории.

Ранее 32-летнего актера дважды задерживали на несанкционированных акциях в Москве.