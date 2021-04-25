СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА в центре Москвы
СМИ сообщают, что актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова. Это случилось в воскресенье, 25 апреля, в центре Москвы.
Актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова. Происшествие случилось в воскресенье, 25 апреля, в центре Москвы, сообщает
У пострадавшего медики обнаружили серьезные травмы. По словам избитого, нападавшие могли быть пьяными. Хоккеист написал заявление в полицию.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
При этом, сообщает
Ранее 32-летнего актера дважды задерживали на несанкционированных акциях в Москве.