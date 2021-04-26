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На улице Мервинской из-за перекрытия дороги изменилась схема движения транспорта
В связи с ремонтными работами на инженерных коммуникациях в районе дома №14 по улице Мервинской с 10:00 26 апреля и до окончания работ перекроют дорогу. На это время изменится схема движения общественного транспорта.

На улице Мервинской из-за перекрытия дороги изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщает сайт рязанской мэрии.

В связи с ремонтными работами на инженерных коммуникациях в районе дома №14 по улице Мервинской с 10:00 26 апреля и до окончания работ перекроют дорогу. На это время изменится схема движения общественного транспорта.

Троллейбусы маршрута №17 при движении из города будут следовать по Московскому шоссе, Народному бульвару, улицам Великанова, Юбилейной, при движении в город будут следовать по улице Крупской, Народному бульвару, Московскому шоссе.

Автобусы маршрута №15 будут следовать по Московскому шоссе, улице Западной, 7-му Мервинскому проезду (в прямом и обратном направлении).

Маршрутки №42, 47, 95 будут следовать по улице Западной, Московскому шоссе, далее по своим маршрутам.