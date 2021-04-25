В Рязанской области за неделю выявили почти 300 случаев коронавируса

За неделю, с 19 по 25 апреля, в Рязанской области коронавирусом заразились 294 человека, выздоровели 414 жителей. Скончались 17 человек.

За неделю, с 19 по 25 апреля, в Рязанской области коронавирусом заразились 294 человека, выздоровели 414 жителей. Скончались 17 человек.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 51 случай коронавируса. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 564. За сутки вылечились 63 пациента, всего выздоровели 26 024.

Умерли еще двое, всего за время пандемии от COVID-19 скончались 438 жителей региона.