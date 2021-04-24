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Жители Рыбного возмутились работой подрядчика на новой дороге
Жители Рыбного возмутились работой подрядчика на новой дороге. В сезон дождей начали укладку грунта, ремонт провалившегося тротуара и нанесение дорожной разметки одновременно.

В Рыбном жители недовольны работами на улице Крымской, сообщает RybnoeNet. В социальных сетях появляются гневные посты в отношении подрядчика.

В сезон дождей начали укладку грунта, ремонт провалившегося тротуара и нанесение дорожной разметки одновременно. Критика на ЗАО «СтройСервис» появилась еще в декабре 2020 года, когда сотрудники фирмы начали возводить новый тротуар в метель из-за того, что поздно стартовали работы. Когда сошел снег, то тротуар практически весь провалился.

На этой неделе подрядчик приступил к ремонту и завершению заказа — в это время начались дожди. Техника растащила грязь по району, а исполнители принялись наносить дорожную разметку. Это тоже вызвало негатив у местных жителей.

Проблема отвода воды тоже не решается — вода подмывает дорогу, разрушая ее.

На строительство дороги на улице Крымской потратили около 33 миллиона рублей.

При этом ЗАО «СтройСервис» выиграл еще один тендер на исполнение заказа на улице Перспективной в размере около 12 миллионов рублей.