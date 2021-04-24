Глав двух предприятий Рязанской области наказали за бесконтрольное загрязнение воздуха

Глав двух предприятий Рязанской области наказали за бесконтрольное загрязнение воздуха. Сараевская прокуратура привлекла к ответственности руководителей ООО «Вердовский молочный завод» и МКП «ПассажирСервис».

Глав двух предприятий Рязанской области наказали за бесконтрольное загрязнение воздуха. Сараевская прокуратура привлекла к ответственности руководителей ООО «Вердовский молочный завод» и МКП «ПассажирСервис», сообщает «Пресса».

На этих предприятиях не проводили лабораторных исследований по загрязнению атмосферного воздуха, при этом используя стационарные источники выброса загрязняющих веществ.

Как рассказала помощник прокурора Нина Панфилова, два должностных лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Также в отношении еще двух должностных лиц возбуждены дела об административных нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.