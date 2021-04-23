\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
16°
Сбт, 24
Вск, 25
ЦБ USD 75.09 -1.33 24/04
ЦБ EUR 90.47 -1.57 24/04
Нал. USD 74.53 / 75.30 17:02
Нал. EUR 90.04 / 90.55 17:02
Новости
Публикации
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
Вчера 19:45
2 405
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
21 апреля 14:10
2 908
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
21 апреля 12:50
2 164
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 17:28
11
9 367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из рязанских аптек исчез препарат, входящий в перечень жизненно важных
Витамин В12 выпускается также в виде таблеток и капсул, однако рязанке такая форма не подходит, поскольку ей необходимо внутримышечное введение препарата.

Из рязанских аптек исчез витамин В12 в ампулах для инъекций, или цианокобаламин, — дешевый препарат, которым годами лечат анемию, невралгию и радикулит. Об этом РЗН. инфо рассказала 48-летняя жительница города Римма, которая на протяжении последних десяти лет использует раствор для лечения коксартроза.

Витамин В12 выпускается также в виде таблеток и капсул, однако рязанке такая форма не подходит, поскольку ей необходимо внутримышечное введение препарата.

«Нужен витамин В12 именно в ампулах, его мне ставят в одном шприце с гормоном дексаметазоном. Регулярно провожу такой курс лечения, потом некоторое время хотя бы могу ходить. В последний раз терапевт предупредил, что могут быть сложности с покупкой витамина. Так и получилось — нет ни в одной аптеке. Я даже своим подругам позвонила в Москву, Псков и Краснодар, у них тоже нигде нет. Люди в изумлении. Говорят, препарат снят с производства», — пожаловалась женщина. В городских аптеках Рязани информацию об отсутствии лекарства подтвердили.

«Давно нет, ожидаем поставку, но когда она будет, неизвестно», — сообщил фармацевт единой справочной сети «Ригла» и «Будь здоров». В десятке других аптек ампул витамина В12 в наличии также не оказалось. Федеральная справочная онлайн-служба по поиску лекарств выдала одну аптеку в Рязани (на Дзержинского, 74), где якобы доступно пять упаковок цианокобаламина по цене 28 рублей за штуку. Однако данная информация не подтвердилась. Не удалось сделать заказ препарата и через интернет-сервис. «Аптека.ру» предлагает витамин В12 лишь в форме таблеток либо комбинированного раствора, в который также входит лидокаин, пиридоксин и тиамин. Упаковка такого препарата стоит в разы дороже, нежели витамин в чистом виде, — около 300 рублей.

Осенью 2020 года в Рязани работала горячая линия Росздравнадзора по наличию лекарств, главным образом от коронавируса. С улучшением эпидобстановки горячая линия была закрыта, и сейчас база дефицитных препаратов не доступна для горожан. Отсутствие витамина В12 в ампулах прокомментировал генеральный директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. Он сообщил, что лекарство в дефиците с осени 2020 года. Вероятная причина — рост стоимости сырья, из-за чего производство витамина в такой форме стало нерентабельным. Повышать цену на конечный продукт невозможно, поскольку раствор в ампулах входит в перечень жизненно важных лекарств, его стоимость фиксирована законом.

«Ситуация, когда тот или иной препарат исчезает с рынка — норма сегодняшнего дня. С одной стороны, ряд факторов приводит к росту себестоимости производства препаратов: это подорожание субстанций, ведь они привязаны к курсу доллара, рост стоимости доставки сырья из Китая, в последнее время сильно подорожала логистика. А с другой стороны, имеет место активный пересмотр максимально разрешенных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты со стороны государства. Пересмотр односторонний, без права на апелляцию. В итоге доходность снижается, количество игроков, которые производят данный продукт, падает, появляется дефицит», — объяснил гендиректор «Фармы».

При этом витамин В12 в ампулах, вопреки опасениям покупателей, не снят с производства. По словам Александра Миронова, препарат появился у одного из поставщиков и должен поступить в аптеки Рязани в ближайшие дни.