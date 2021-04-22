В рязанском правительстве появится новый отдел

В рязанском правительстве появится новый отдел. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте органа власти.

В рязанском правительстве появится новый отдел. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте органа власти.

Ожидается, что в структуре аппарата правительства появится отдел «организационного обеспечения деятельности антинаркотической комиссии Рязанской области». Он будет подчиняться губернатору.

Документ о создании отдела проходит независимую экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.