Шестерых рязанцев доставили в полицию за участие в несогласованном митинге

Все задержанные были совершеннолетними.

Шестерых рязанцев доставили в полицию за участие в несогласованном митинге. Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина отметила, что все задержанные были совершеннолетними.

В секретариате Рязанского областного суда уточнили, что на рассмотрение поступили три административных материала по 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Напомним, несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошла в Рязани в среду, 21 апреля.