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В Рязани завершилась несанкционированная акция
Всего задержали порядка 10-13 митингующих. Одного из молодых людей избили дубинками. Остальные митингующие разбежались по дворам. На этом несанкционированная акция завершилась.

В среду, 21 апреля, в Рязани прошла несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

На площади Победы собралось около 50 человек. Спустя полчаса с начала акции силовики увели трех человек в автозак. Среди них была девушка, которая вышла с плакатом.

Параллельно митингующие стали собираться на площади Театральной. Оттуда около 100-120 человек через площадь Ленина направились в сторону площади Победы.

Около остановки «Дом художника» шествующие внезапно свернули на пешеходную улицу Павлова, где их встретили силовики. Они задержали порядка десяти митингующих. Одного из них избили дубинками. Остальные митингующие разбежались по дворам.

На этом несанкционированная акция завершилась.