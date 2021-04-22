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Рязанец украл с городских улиц шесть канализационных люков
Кражу мужчина решил сдать в металлолом, но ему помешали сотрудники ДПС.

Рязанец украл с городских улиц шесть канализационных люков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Роще в темное время суток сотрудники ДПС остановили грузовик. В кузове машины они обнаружили шесть канализационных люков. Выяснилось, что 25-летний житель Спасского района украл люки с дорог улицы Гоголя и решил сдать их в металлолом. Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.