Рязанец не платил за газ и лишился автомобиля

Мужчина не оплачивал счета за газ с января 2015 года и накопил долг в 120 тысяч рублей

Рязанец не платил за газ и лишился автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Мужчина не оплачивал счета за газ с января 2015 года и накопил долг в 120 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали автомобиль рязанца и передали его на ответственное хранение ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В компании напомнили о необходимости оплатить долги за газоснабжение.