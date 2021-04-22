Рязанец отправится в колонию строгого режима за кражу из чужого дома

В ноябре 2019 года житель Спасск-Рязанского обокрал дом в Исадах и вынес имущество на 40 000 рублей.

Рязанец отправится в колонию строгого режима за кражу из чужого дома. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В ноябре 2019 года житель Спасск-Рязанского обокрал дом в Исадах и вынес имущество на 40 000 рублей.

Ранее он уже был трижды судим за кражи с незаконным проникновением в жилище (в 2016, 2018 и 2020 году).

Суд признал рязанца виновным по пункту А, части 3 статьи 158 и части 2 статьи 314.1 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.