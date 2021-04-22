\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
16°
Сбт, 24
Вск, 25
ЦБ USD 76.42 -0.4 23/04
ЦБ EUR 92.04 -0.25 23/04
Нал. USD 75.46 / 76.85 17:34
Нал. EUR 90.5 / 91.4 18:47
Новости
Публикации
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
Вчера 19:45
1 192
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
21 апреля 2021 14:10
2 331
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
21 апреля 2021 12:50
1 615
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 17:28
10
8 745
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец отправится в колонию строгого режима за кражу из чужого дома
В ноябре 2019 года житель Спасск-Рязанского обокрал дом в Исадах и вынес имущество на 40 000 рублей.

Рязанец отправится в колонию строгого режима за кражу из чужого дома. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В ноябре 2019 года житель Спасск-Рязанского обокрал дом в Исадах и вынес имущество на 40 000 рублей.

Ранее он уже был трижды судим за кражи с незаконным проникновением в жилище (в 2016, 2018 и 2020 году).

Суд признал рязанца виновным по пункту А, части 3 статьи 158 и части 2 статьи 314.1 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.