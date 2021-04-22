Касимовца наказали за полумиллионный долг по алиментам

Известно, что мужчина с 2016 года должен был передавать своему ребенку четверть ежемесячного дохода, но не делал этого. Его задолженность копилась и достигла суммы, превышающей полмиллиона рублей.

Касимовца наказали за долг по алиментам. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что мужчина с 2016 года должен был передавать своему ребенку четверть ежемесячного дохода, но не делал этого. Его задолженность копилась и достигла суммы, превышающей полмиллиона рублей.

В апреле 2021 года в отношении касимовца завели дело по части 1 статьи 5.35.1 КоАП. Его признали виновным и приговорили к 50 часам обязательных работ.