В Рязанской области задержали трех иностранцев, распространявших героин

Полиция при поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром» в Листвянке задержала троих мужчин 33-х, 31-го и 22-лет. Они оказались гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

В Рязанской области задержали трех иностранцев, распространявших героин в нескольких регионах России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция при поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром» в Листвянке задержала троих мужчин 33-х, 31-го и 22-лет. Они оказались гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

Полиция остановила автомобиль Skoda Rapid, на котором злоумышленники приехали из Московской области. При проверке документов установили, что двое иностранцев находились нелегально на территории России.

В салоне нашли десять упаковок с расфасованным в свертки героином по 2 и 5 граммов. Всего полиция изъяла 974 грамма наркотиков.

Злоумышленники получили героин бесконтактным способом в Московской области. Наркотик пытались перевезти в другие регионы, чтобы распространить через закладки на территории Рязанской, Пензенской и Самарской областей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Злоумышленников заключили под стражу. Проводится расследование.