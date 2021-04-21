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В Минтруде разъяснили порядок выплат на детей из неполных семей
Отмечается, что ежемесячно размер пособия по стране будет около 5650, что составляет половину регионального прожиточного минимума на детей. Пособие можно оформить дистанционно, на портале госуслуг.

В Минтруде разъяснили, как одинокие родители смогут получить выплаты на детей от 8 до 16 лет. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что ежемесячно размер пособия по стране будет около 5650, что составляет половину регионального прожиточного минимума на детей.

Пособие можно оформить дистанционно, на портале госуслуг. По словам главы Минтруда России Антона Котякова, документы подготовят в короткие сроки и откроют возможность для подачи заявлений.

Выплаты назначат семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.

Их смогут получить родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственного родителя.

Напомним, о выплатах заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.