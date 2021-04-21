Путин объявил о новых выплатах на детей

Путин призвал поддерживать детей, растущих в неполных семьях. Он отметил, что детей в таких семьях воспитывать трудно.

В среду, 21 апреля, во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о новых выплатах на детей.

Путин призвал поддерживать детей, растущих в неполных семьях. Он отметил, что детей в таких семьях воспитывать трудно.

Президент поручил с 1 июля платить детям от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях, в среднем по 5 650 рублей в месяц.