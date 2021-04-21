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Рязанский приборный завод представил в Башкирии самый мощный российский инвертор для аргонодуговой сварки
Посетители стенда АО «ГРПЗ» ознакомились с оборудованием для ручной дуговой, полуавтоматической и аргонодуговой сварки, в частности — с самым мощным промышленным инвертором российского производства для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током «Форсаж-500АС/DC». Этот аппарат применяется для сварки стали, алюминиевых и медных сплавов.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») принял участие в специализированной выставке «Машиностроение — 2021» в Уфе. Мероприятие прошло в рамках Российского промышленного форума. Предприятие экспонировало девять моделей сварочной техники торговой марки «Форсаж».

Посетители стенда АО «ГРПЗ» ознакомились с оборудованием для ручной дуговой, полуавтоматической и аргонодуговой сварки, в частности — с самым мощным промышленным инвертором российского производства для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током «Форсаж-500АС/DC». Этот аппарат применяется для сварки стали, алюминиевых и медных сплавов.

В экспозицию АО «ГРПЗ» также вошли промышленные инверторы, внесенные в реестр стандартов ПАО «Газпром», «Форсаж-315М», «Форсаж-315АД» и «Форсаж-502» — самый мощный отечественный универсальный аппарат для промышленной полуавтоматической и ручной электродуговой сварки, работающий в диапазоне температур от − 40 до + 40 градусов.

«Государственный Рязанский приборный завод уже более четверти века работает на рынке сварочной техники и, несомненно, занимает в стране лидирующие позиции в этой сфере. Наша продукция хорошо зарекомендовала себя на практике, ее используют в различных отраслях промышленности в рамках импортозамещения, она поставляется по всей России. Промышленные инверторы „Форсаж“ — это не только высокие сварочные характеристики, но и надежное безаварийное применение в сложных условиях с повышенными требованиями к безопасности проведения работ», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

В настоящее время АО «ГРПЗ» выпускает широкую линейку инверторов торговой марки «Форсаж» бытового и промышленного применения на токи от 160 А до 500 А. В ассортименте предприятия 15 моделей сварочных аппаратов, а также три модели механизмов подачи проволоки. Качество изделий подтверждается сертификатами соответствия, свидетельствами аттестации саморегулируемой организации ассоциация «Национальное агентство контроля сварки».

Российский промышленный форум 2021 года проходил в «гибридном» формате: офлайн и онлайн. В рамках форума работали четыре специализированные выставки. В выставке «Машиностроение» представили продукцию свыше 500 участников, а ее посетителями стали более 5000 специалистов в области машиностроения и металлообработки.