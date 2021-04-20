Андрей Караулов выпустил интервью с новым вице-мэром Рязани и пообещал оценить его работу через полгода

Андрей Караулов выпустил на своем канале вторую серию фильма о Рязани. Журналист и ведущий пообщался с назначенным на днях вице-мэром Борисом Ясинским, который заменил на посту печально известного ростовчанина Владимира Бурмистрова.

Андрей Караулов выпустил на своем канале вторую серию фильма о Рязани. Журналист и ведущий пообщался с назначенным на днях вице-мэром Борисом Ясинским, который заменил на посту печально известного ростовчанина Владимира Бурмистрова.

Караулов поинтересовался, насколько быстро в Рязани идет ямочный и капитальный ремонт дорог. Вице-мэр Рязани сообщил, что за одну неделю в порядок привели 5 тысяч кв м. Ясинский добавил, что пока это «капля в море» и работы будут вестись еще усерднее, чтобы выполнить все поставленные задачи.

«Мы задействовали все силы… со всем справимся, все выполним», — подчеркнул в разговоре политик.

Борис Ясинский рассказал, что в конце апреля на дороги города «выйдет 20 единиц нового транспорта». Он отметил, что соответствующие договоры уже заключены и техника стала поступать в Рязань, и пообещал разобраться с проблемой дублирования коммерческого транспорта.

Затронули в беседе и вопрос о конфликте с Ново-Рязанской ТЭЦ. Ясинский пояснил, что сейчас мэрия ведет конструктивные переговоры: «Планируем собрать рабочую группу и урегулировать все спорные вопросы в ближайшее время… Я не вижу необходимости в расторжении договора аренды».

Ясинский также рассказал, что потребуется для эффективности работы по программе «умного» города и о планах на 2021 год.

Караулов отметил, что лично знает политика и считает, что он способен исправить ситуацию в Рязани. По словам журналиста, от нового вице-мэра он ожидает полной отдачи и это оптимистичное видеоинтервью — своего рода аванс.

Караулов напомнил, что не собирается «забывать» Рязань. Его съемочная группа вновь планирует приехать в город в конце лета и оценить реальные результаты.

«Я очень рад, что именно вы втянулись в этот ввоз. И хочу вам сказать, что наш канал будет всячески поддерживать работу вашего блока. Вы не одиноки, главное, чтобы у вас руки не опустились и сил хватило», — подчеркнул журналист.

Многие комментаторы под видео на YouTube-канале эмоционально отреагировали на интервью журналиста с Борисом Ясинским. По их словам, пока рано делать выводы о работе вице-мэра, основываясь лишь на обещаниях чиновника, который только вступил в новую должность. «Лучше рассказывайте в конце срока о реально проделанной работе», — заявил один из комментаторов. Зрители поддержали позицию Андрея Караулова оценить действия Ясинского спустя некоторое время.

Напомним, что съемочная группа журналиста Андрея Караулова побывала в Рязани в марте и сняла душераздирающий фильм о развале общественного транспорта, плохой уборке города и убитых дорогах. По словам корреспондента Караулова, ни один из рязанских чиновников комментировать ситуацию не захотел, и съемочная группа направила запросы в областную и генеральную прокуратуру.