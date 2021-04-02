В Рязанской области снова появились обманутые пайщики

Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали заявления в полицию. Но по словам пострадавших, помочь там им не могут, поскольку компания пока не прекратила свою деятельность.

Рязанцы потеряли деньги, открыв вклады в кредитном потребительском кооперативе «Сберегательные финансы».

Как удалось узнать из открытых источников, кредитный потребительский кооператив «Сберегательные финансы» зарегистрирован в городе Мытищи Московской области в 2018 году. Его нынешний председатель Максим Дергачев также руководит краснодарской организацией Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Агропартнер», который на сегодняшний день находится в стадии ликвидации.

Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали заявления в полицию. Но по словам пострадавших, помочь там им не могут, поскольку компания пока не прекратила свою деятельность.

Подробности читайте в разделе «Публикации».