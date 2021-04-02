В Рязанской области пропал 44-летний мужчина
С 26 марта 2021 года о мужчине ничего неизвестно. Всех, кому известно о, попросили позвонить по телефону: +7 (4912) 51-21-71.
В Рязанской области пропал 44-летний Виталий Воробьев. Об этом
С 26 марта 2021 года о мужчине ничего неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения; волосы короткие, черные с сединой (возможно крашенные в черный цвет), глаза темные, шрам на подбородке.
Одежда: черная куртка, черные брюки, черные кроссовки.
С собой: черная сумка через плечо.
Всех, кому известно о мужчине, попросили позвонить по телефону: