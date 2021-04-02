В Рязанской области пропал 44-летний мужчина

С 26 марта 2021 года о мужчине ничего неизвестно. Всех, кому известно о, попросили позвонить по телефону: +7 (4912) 51-21-71.

В Рязанской области пропал 44-летний Виталий Воробьев. Об этом сообщил рязанский поисково-спасательный отряд «Мещера».

С 26 марта 2021 года о мужчине ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения; волосы короткие, черные с сединой (возможно крашенные в черный цвет), глаза темные, шрам на подбородке.

Одежда: черная куртка, черные брюки, черные кроссовки.

С собой: черная сумка через плечо.