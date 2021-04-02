В Рязани засняли на видео пенсионеров, ищущих продукты в мусорке «Магнита»

На кадрах видно, как мужчина с тележкой из магазина на улице Гоголя выбрасывает в контейнер коробки с хлебом, а пожилые люди их собирают в пакеты.