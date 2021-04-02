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В Рязани стартует региональный хоккейный турнир «Кубок памяти Козырева»
Данный турнир, который пройдет под эгидой Ночной хоккейной лиги, является поистине уникальным. Хоккеисты экспериментального дивизиона «Любитель 50+" встретятся на одной арене, чтобы выявить сильнейших. Всего же в рамках турнира на лед выйдут около 200 спортсменов.

С 3 по 25 апреля в новой спортивной школе «Айсберг» (улица Шевченко, 51) состоится первый региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева», в котором примут участие 8 команд.

Данный турнир, который пройдет под эгидой Ночной хоккейной лиги, является поистине уникальным. Хоккеисты экспериментального дивизиона «Любитель 50+" встретятся на одной арене, чтобы выявить сильнейших. Всего же в рамках турнира на лед выйдут около 200 спортсменов. Игры будут проходить на протяжении месяца, в выходные дни.

Партнерами турнира стали компания «Альфастрахование» и ГК «Автоимпорт». Для призеров учреждены специальные премии.

Открытие турнира пройдет 3 апреля в 12:15 в спортивной школе «Айсберг», вход свободный.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих посетить матчи турнира, которые пройдут:

  • 3 апреля с 9:45 до 14:45
  • 4 апреля с 11:30 до 16:15
  • 10 апреля с 9:45 до 14:45
  • 17 апреля с 9:45 до 14:45
  • 25 апреля 11:30 до 16:15

Закрытие турнира пройдет в Спортивной школе «Айсберг» 25 апреля в 16:15.

Справка

Жизнь Сергея Козырева была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем были годы службы в Вооруженных силах, игры в чемпионате Москвы. После, работая на заводе электронных приборов, он возглавлял спортивный клуб «Электрон».

В 70-е годы началась его судейская карьера. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.