В Рязани приостановили движение троллейбусов в сторону Московского шоссе

Из-за короткого замыкания троллейбусной сети приостановлено движение маршрутов №№1,8,9,10,16,17 в сторону Московского шоссе. Движение пообещали восстановить в «максимально короткие сроки».

Вечером в пятницу, 2 апреля, в Рязани приостановили движение троллейбусов в сторону Московского шоссе. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за короткого замыкания троллейбусной сети приостановлено движение маршрутов №№1,8,9,10,16,17 в сторону Московского шоссе.

«В сторону города движение не затруднено. Бригада МУП „УРТ“ оперативно приступила к устранению аварийной ситуации», — отметили в сообщении.

Движение восстановили в 17:30.