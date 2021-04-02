Убийца рязанского студента вышел из тюрьмы

Преступник вышел на свободу 23 марта 2021 после истечения срока заключения. Он отбывал наказание в исправительной колонии общего режима на территории Рязанской области.

Павел Кузин, осужденный за убийство рязанского студента Александра Дудина, вышел на свободу. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник.

Преступник вышел на свободу 23 марта 2021 после истечения срока заключения. Он отбывал наказание в исправительной колонии общего режима на территории Рязанской области.

Убийство произошло в ноябре 2012 года. Несовершеннолетний молодой человек был с приятелями, они шли из кафе, все были пьяными.

Подросток подошел на остановке к 19-летнему Александру Дудину, с ним был приятель. Кузин направил на них пистолет-игрушку с вопросом «Вы чьих будете?».

Молодые люди пытались избежать конфликта, выбили игрушку из рук и посчитали, что конфликт исчерпан.

Злоумышленник ушел и вернулся с сообщниками. Шестеро пьяных хулиганов с ножами и кастетами стали избивать ребят. Приятелю Дудина удалось убежать, а его самого догнали и убили прямым ударом ножа в сердце.

Убийцу приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

Отметим, что инцидент произошел в центре Рязани на глаза у прохожих.