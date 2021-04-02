Рязанским автомобилистам пересчитают КБМ для ОСАГО

Перерасчет коэффициента бонус-малус для автомобилистов начался с 1 апреля 2021 года. Новое значение будет действовать до 31 марта 2022 года.

Рязанским автомобилистам пересчитают КБМ для ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского отделения Банка России по ЦФО.

Перерасчет коэффициента бонус-малус для автомобилистов начался с 1 апреля 2021 года. Новое значение будет действовать до 31 марта 2022 года.

Коэффициент бонус-малус рассчитывается индивидуально. Он зависит от наличия или отсутствия страховых случаев в предшествующие периоды и влияет на стоимость полиса ОСАГО. Проверить свой КБМ автовладелец может на сайте Российского союза автостраховщиков.

«Раньше автовладельцы сталкивались с тем, что их КБМ „сгорал“, если они в течение года не заключали договор ОСАГО. Также были случаи задвоения коэффициента. Сегодня история сохраняется, даже если человек долго не страховал свою ответственность, а улучшить показатель можно только безаварийной ездой, что гораздо справедливее», — отмечает управляющий отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.