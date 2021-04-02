Рязанец выращивал в подвале дома грибы и коноплю

43-летний рязанец оборудовал в своем строящемся доме в Борках нарколабораторию. Полицейские обнаружили в подвальном помещении шесть кустов конопли и световое оборудование для ее выращивания. Также у мужчины нашли 45 граммов конопли в стадии высушивания и части грибов, содержащих псилоцибин, массой 157 граммов.

Рязанец выращивал в подвале дома грибы и коноплю. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

43-летний рязанец оборудовал в своем строящемся доме в Борках нарколабораторию. В подвале полицейские обнаружили шесть кустов конопли и световое оборудование для ее выращивания. Также у мужчины нашли 45 граммов конопли в стадии высушивания и части грибов, содержащих псилоцибин, массой 157 граммов.

В квартире на улице Зубковой рязанец хранил восемь граммов марихуаны и два контейнера с псилоцибиновыми грибами. Их изъяли полицейские.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах» и «Незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере».