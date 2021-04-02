Любимов: За три года производство лекарств в регионе выросло почти в пять раз

Губернатор Николай Любимов сообщил, что в Рязанской области наращивается производство лекарственных средств, за последние три года рост составил почти в пять раз. Об этом глава региона заявил на встрече с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым в пятницу, 2 апреля, сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор Николай Любимов сообщил, что в Рязанской области наращивается производство лекарственных средств, за последние три года рост составил почти в пять раз. Об этом глава региона заявил на встрече с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым в пятницу, 2 апреля, сообщил сайт регионального правительства.

На встрече обсудили состояние промышленного комплекса региона, основные направления развития отрасли, результаты господдержки предприятий в пандемию коронавируса. Особое внимание уделили новым перспективным проектам в промышленности.

Губернатор Николай Любимов рассказал министру об основных итогах работы промышленности Рязанской области в прошедшем году.

Глава региона отметил, что на долю обрабатывающих производств приходится почти 27% ВРП. В 2020 году индекс промышленного производства в обработке составил 107,1%.

«Предприятия радиоэлектронной промышленности показали плюс 12,4%, — сказал Николай Любимов. — В Рязанской области наращивается производство лекарственных средств, за последние три года рост увеличился почти в пять раз. Доля отрасли в структуре производства выросла в четыре раза — с 1,4% в 2018 году до 5,6% в 2020 году. Компания „ФОРТ“ Госкорпорации „Ростех“ кратно наращивает объемы производства противогриппозных вакцин. В конце прошлого года открылось производство препаратов для лечения онкологических заболеваний компании Фармэра в Рязани. Площадка ООО „Скопинфарм“ развивается с трансфером новейших технологий фарминдустрии».

Николай Любимов выразил благодарность Денису Мантурову за поддержку Рязанской области со стороны Минпромторга.

«Именно промышленность позволила нам довольно мягко пройти период пандемии и с точки зрения налоговых доходов, и с точки зрения занятости и доходов населения, — подчеркнул губернатор. — Начало года для промышленности также в позитиве: в январе-феврале 2021 года индекс промышленного производства составил в обработке — 105,7%".

По словам Николая Любимова, повышенное внимание уделяется созданию условий для эффективного применения господдержки, из 41 инвестиционного соглашения с преференциями за счет средств областного бюджета 33 — это проекты в промышленности.

Губернатор сообщил, что 23 марта Федеральный ФРП одобрил «Государственному рязанскому приборному заводу» заем на 225 млн рублей по программе «Конверсия» для выпуска ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта. Николай Любимов рассказал также Мантурову о планах по созданию на площадке завода «Скопинфарм» производства ряда уникальных препаратов для лечения онкозаболеваний и профильного диагностического оборудования. Губернатор отметил, что во взаимодействии с Минпромторгом России инвестор готовит документы для заключения Специального инвестиционного контракта 2.0. Подача заявки планируется в ближайшее время.

Рязанский регион получит поддержку в решении всех основных вопросов, которые озвучил губернатор в рамках встречи.

В частности, Минпромторг окажет содействие в реализации проекта создания фармацевтического производства на ООО «Скопинфарм» и заключения СПИК 2.0 в возможно короткие сроки, а также в вопросе включения индустриального парка «Рязанский» в реестр Минпромторга России. Кроме того, регион получит поддержку в реализации проектов по производству импортозамещающей продукции, которые заявлены участниками промышленного кластера «Детских и потребительских товаров».

На встрече обсудили реализацию проекта создания инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина». Его якорными участниками станут предприятия ОПК Рязанского региона и страны с учетом решения задач по диверсификации через увеличение объемов выпуска гражданской продукции. На сегодня в проект «Долины» вовлечено 29 организаций, заявлены к реализации 60 инновационных проектов. От Министерства промышленности и торговли определили куратора этого проекта. Получила также поддержку инициатива Рязанского радиотехнического университета по созданию в регионе «Дизайн-центра» радиоэлектроники, который выступит интегратором технологий и компетенций по разработке, проектированию и созданию изделий электронной техники, силовой электроники и потребительской электроники во взаимодействии с индустриальными партнерами.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров позитивно оценил результаты работы промышленного комплекса Рязанской области и новые проекты развития. Он отметил высокую инвестиционную привлекательность Рязанской области. По его словам, на долю региона приходится более трети производства машин для городского коммунального хозяйства. Область является лидером по экспорту кровельных материалов, кожи и кожевенного полуфабриката, фармацевтическая промышленность региона обеспечивает треть потребности взрослого населения страны в вакцинах и практически полностью покрывает потребность в вакцинах для детей в рамках Национального календаря профилактических прививок. При этом, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, индекс обрабатывающего производства Рязанской области сохранил свои стабильные показатели.

Комментируя вопрос реализации инвестпроекта развития фармацевтического производства в Скопинском районе совместно со швейцарской компанией Novartis Pharma AG, Денис Мантуров отметил: «Реализация компанией данного инвестиционного проекта позволит создать на территории России производство шести значимых в лечении онкологических заболеваний лекарственных препаратов, а также внедрить сопряженную медицинскую технологию. В конце июня текущего года планируется объявление конкурса по соответствующему направлению в рамках действия механизма СПИК 2.0».

Технологии производства лекарственных препаратов и средств диагностики для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний, которые компания планирует к внедрению на территории России в рамках потенциального СПИК, ранее уже были поддержаны Минпромторгом России и включены в соответствующий перечень видов современных технологий, утвержденный распоряжением правительства России.