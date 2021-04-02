Елена Сорокина провела личный прием граждан

В пятницу, 2 апреля, Елена Сорокина провела личный прием граждан в формате видеосвязи. Среди вопросов, волнующих заявителей — предоставление места в детском саду и оказание содействия в подводе коммуникаций к земельному участку под индивидуальное жилищное строительство.

В пятницу, 2 апреля, Елена Сорокина провела личный прием граждан в формате видеосвязи.

Среди вопросов, волнующих заявителей — предоставление места в детском саду и оказание содействия в подводе коммуникаций к земельному участку под индивидуальное жилищное строительство.

Так, рязанка обратилась по вопросу предоставления места в детском саду Советского района. Специалисты управления образования пояснили, что, в соответствии с электронной очередью, уже в апреле ребенок будет зачислен в детский сад №123. По желанию матери можно установить другой приоритет дошкольного образовательного учреждения, для этого до 10 апреля необходимо внести изменения в заявку через МФЦ.

Также к Елене Сорокиной обратилась многодетная мама из Рязани. В 2012 году ей был предоставлен земельный участок под ИЖС в поселке Божатково. Семья построила на нем дом, но кроме света к нему не подведены никакие коммуникации.

По данным управления энергетики и ЖКХ, проектная документация на строительство наружных сетей водоснабжения разработана. По поручению главы администрации, как временная мера будет рассмотрена возможность бурения скважины либо устройства водозаборной колонки. Кроме того, управление благоустройства произведет отсыпку дороги к участку асфальтобетонным гранулятом, чтобы люди могли беспрепятственно добираться к своему дому.

«Решение вопроса с инфраструктурой участков для многодетных семей — процесс сложный и дорогостоящий. Но это не значит, что администрация города должна устраниться от его решения. Мы поэтапно подводим коммуникации к таким территориям и обязательно продолжим эту работу», — подчеркнула Елена Сорокина.