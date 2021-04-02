Активисты собрали более тысячи подписей за ремонт улицы Новаторов

Активисты собрали за проведение работ более 1000 подписей за несколько дней. Проблемным назвали участок на улице Новаторов от дома № 3 до дома № 19. По словам местных жителей, минувшей зимой дорогу почти не чистили, на ней возникла ледяная колея

Активисты регионального отделения ОНФ попросили власти Рязани отремонтировать улицу Новаторов. Об этом сообщается в релизе организации.

Активисты собрали за проведение работ более 1000 подписей за несколько дней.

Проблемным назвали участок на улице Новаторов от дома № 3 до дома № 19. По словам местных жителей, минувшей зимой дорогу почти не чистили, на ней возникла ледяная колея. Когда снег растаял, на дороге возникли глубокие лужи. Кроме того, участок слабо освещен вечером.

«Стоит отметить, что прилегающая территория представляет общественную и социальную значимость. Рядом находятся две школы, подходы и проезды к которым также затруднены», — говорится в релизе.

«А еще у нас рядом Комсомольский парк, куда и молодые семьи приезжают гулять. С колясками не пройти по этой сложной полосе препятствий, не говоря уже про то, что пожилым людям, которых в районе очень много, чрезвычайно сложно передвигаться без риска получить серьезную травму», — рассказала жительница одного из домов Наталья Хохлова.

Активисты ОНФ предложили главе городской администрации встретиться с инициативной группой жителей улицы Новаторов и обсудить планы по благоустройству района и ремонту улицы.

«Мы просим главу администрации города Елену Сорокину провести встречу с жителями района и определить с ними этапы благоустройства всей территории. Первоочередная задача, конечно же, привести дорогу на улице в нормативное состояние», — заявил член регионального штаба ОНФ, депутат Рязанской городской думы Александр Кривов.