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Стало известно о состоянии мальчика, выпившего чистящее средство в рязанском селе
В данный момент мальчик находится в детской ОКБ в хирургическом отделении. Из-за отравления бытовой химией он получил локальный ожог слизистой полости рта, губ, гортани и пищевода.

Полуторагодовалый ребенок, выпивший чистящее средство в рязанском селе Студенки, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщил руководитель рязанского центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

В данный момент мальчик находится в детской ОКБ в хирургическом отделении. Из-за отравления бытовой химией он получил локальный ожог слизистой полости рта, губ, гортани и пищевода.

Напомним, ЧП произошло 18 апреля. После того, как ребенок выпил чистящее средство, в районный центр вызвали вертолет санавиации. Около 15:00 пострадавшего с матерью отправили в Рязань. Также следователи рассказали, как бытовая химия попала к ребенку.