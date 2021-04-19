Стало известно о состоянии мальчика, выпившего чистящее средство в рязанском селе

В данный момент мальчик находится в детской ОКБ в хирургическом отделении. Из-за отравления бытовой химией он получил локальный ожог слизистой полости рта, губ, гортани и пищевода.

Полуторагодовалый ребенок, выпивший чистящее средство в рязанском селе Студенки, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщил руководитель рязанского центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

В данный момент мальчик находится в детской ОКБ в хирургическом отделении. Из-за отравления бытовой химией он получил локальный ожог слизистой полости рта, губ, гортани и пищевода.

Напомним, ЧП произошло 18 апреля. После того, как ребенок выпил чистящее средство, в районный центр вызвали вертолет санавиации. Около 15:00 пострадавшего с матерью отправили в Рязань. Также следователи рассказали, как бытовая химия попала к ребенку.