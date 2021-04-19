На месте рынка на Московском шоссе начали строить высотку

Сельскохозяйственный рынок закрылся в декабре 2020 года. Его собственники не получили разрешение на дальнейшую торговлю прод открытым небом.

На месте рынка за Дворцом торжеств на Московском шоссе начали строить высотку. Пока на территории проводят земляные работы: появились экскаваторы, привезли дренажные трубы и оборудование для забивания строительных свай.

Сельскохозяйственный рынок закрылся в декабре 2020 года. Его собственники не получили разрешение на дальнейшую торговлю прод открытым небом. Земельный участок размером 5375 кв. м. на публичной кадастровой карте сейчас разрешен для использования под многоэтажную застройку. Планируется, что там появится высотный дом с подземной парковкой, а также с детскими и спортивными площадками.

Некоторые торговцы с закрытого рынка еще в феврале переместились со своими торговыми палатками на место соседней автопарковки, где хотят создать новый «Народный рынок».