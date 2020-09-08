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Рынок на Московском будет работать до конца года
О судьбе торговых площадей рассказали в мэрии.

Рынок на Московском будет работать до 1 января 2021 года. Об этом сообщили в мэрии.

«Розничный сельскохозяйственный рынок ООО „Ореол“, расположенный по адресу: Рязань, Московское шоссе, 49, строние 1 и строение 2, осуществляет свою деятельность на основании разрешения от 29.12.2012 на право организации розничного рынка на территории города Рязани сроком действия до 01 января 2021 года», — отметили в горадминистрации.

Там также добавили, что в мэрию не поступало заявления от управляющей рынком компании на признание утратившим силу разрешения на право организации розничного рынка.

Сведений о смене собственников нет.