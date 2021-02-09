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Соцсети: на Московском снова заработает рынок
Напомним, старый рынок на Народном бульваре начали сносить в начале декабря 2020 года. На его месте планируют построить многоэтажки.

В понедельник, 8 февраля, в соцсетях опубликовали фото баннера, растянутого у входа на территорию бывшего рынка на Московском.

«Возвращается наш любимый и народный рынок на Народном бульваре!» — написала автор снимка.

По словам женщины, торговые павильоны расположат на месте парковки.

В комментариях между рязанцами вспыхнул спор на тему того, нужен ли на Московском рынок. Кто-то обрадовался возвращению привычного ассортимента продуктов по приемлемым ценам, а кого-то огорчил факт загрязнения района и использования парковки не по назначению.

Напомним, старый рынок на Народном бульваре начали сносить в начале декабря 2020 года. На его месте планируют построить многоэтажки.