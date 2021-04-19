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ГК «Автоимпорт» стал лучшим дилером Haval в 2020 году
Рязанскую область на конференции представил учредитель ГК «Автоимпорт» Игорь Смирнов и директор ДЦ Haval (расположен по адресу: Московское шоссе, 22Б) Игорь Ежов. Им удалось пообщаться с коллегами из других регионов, поделиться опытом и узнать для себя новые аспекты развития бренда.

В апреле в Сочи состоялась ежегодная дилерская конференция Haval, посвященная стратегии развития дилерской сети в 2021 году и в перспективе на ближайшие 5 лет. Участникам мероприятия была представили новую модель бренда — Haval Jolion.

Рязанскую область на конференции представил учредитель ГК «Автоимпорт» Игорь Смирнов и директор ДЦ Haval (расположен по адресу: Московское шоссе, 22Б) Игорь Ежов. Им удалось пообщаться с коллегами из других регионов, поделиться опытом и узнать для себя новые аспекты развития бренда.

Исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» в России Жером Сего вручил ГК «Автоимпорт» сертификат о признании лучшим дилером 2020 года в номинации «Удовлетворенность клиентов процессом покупки автомобиля». Такое звание присвоили дилерскому центру благодаря положительному отклику клиентов по результатам опроса импортером.

«Удовлетворенность клиента процессом покупки автомобиля — это первостепенная задачи, которая стоит перед нашими сотрудниками. Это важно, чтобы покупатель остался доволен не только новой машиной, но процессом выбора и оформления. Мы всегда стараемся сделать этот процесс быстрым, четким и благоприятным», — прокомментировали в компании.