В Рязанской области от коронавируса умерли еще пять жителей
По данным федерального оперштаба, в Рязанской области COVID-19 обнаружили еще у 50 человек. Всего за время пандемии заболел 27 221 житель региона. За сутки в статистику вошли 5 скончавшихся.
По данным федерального оперштаба, в Рязанской области COVID-19 обнаружили еще у 50 человек. Всего за время пандемии заболел 27 221 житель региона.
За сутки в статистику вошли 5 скончавшихся. Всего от коронавируса в области умерли 420 жителей.
Выздоровели еще 82 человека, всего — 25 532.