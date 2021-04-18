В Рязанской области от коронавируса умерли еще пять жителей

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области COVID-19 обнаружили еще у 50 человек. Всего за время пандемии заболел 27 221 житель региона. За сутки в статистику вошли 5 скончавшихся.

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области COVID-19 обнаружили еще у 50 человек. Всего за время пандемии заболел 27 221 житель региона.

За сутки в статистику вошли 5 скончавшихся. Всего от коронавируса в области умерли 420 жителей.

Выздоровели еще 82 человека, всего — 25 532.