В Михайловском районе на трассе заметили лося
В Михайловском районе на трассе заметили лося. Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что лось хочет выбежать на трассу, но прямо перед едущим автомобилем разворачивается и убегает обратно.
В Михайловском районе на трассе заметили лося. Видео появилось в
На кадрах видно, что лось хочет выбежать на трассу, но прямо перед едущим автомобилем разворачивается и убегает обратно.
«В Михайловском районе лось хотел выбежать на трассу, но вовремя передумал», — написал автор видео.