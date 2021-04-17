У четырехлетнего рязанца Леши Кузнецова с онкологией нашли новую опухоль

У четырехлетнего мальчика из Рязани, который лечится от рака в Испании, обнаружили новую опухоль. Об этом сообщается в группе помощи Леши Кузнецова «ВКонтакте».

У четырехлетнего мальчика из Рязани, который лечится от нейробластомы в Испании, обнаружили новую опухоль. Об этом сообщается в группе помощи Леши Кузнецова «ВКонтакте».

На МРТ был выявлен значительный рост старого очага опухоли слева, а также появление нового очага. Мальчика несколько дней беспокоят сильные боли в голове и животе. Снова добавили морфин. Ребенка вновь отвезли в больницу, поскольку самостоятельно купировать боль уже не получается.

«Алеша в клинике, его состояние напрямую зависит от лекарств: чтобы не было болей, вводят большую дозу морфина. Когда боль стихает, Леша разговаривает, просит кушать, смотреть мультики. Наш мальчик очень сильный, очень хочет жить, и сдаваться мы не намерены», — написали в группе.

Дальнейшего лечения доктора клиники, в которой находится мальчик, не видят. Родители нашли другую больницу в Барселоне, где врачи берутся удалить опухоль. Для этого открыли экстренный сбор средств — требуется 30 678 евро. Операцию планируют провести во вторник, 20 апреля. Перед ней проведут все необходимые обследования.

Собранная сумма должна покрыть только смету на операцию по удалению метастазов в головном мозге и часть расходов после, ее необходимо оплатить в течение двух недель. Реквизиты счета указаны в группе помощи ребенку.