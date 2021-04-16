Рязанские врачи спасли пациента с тяжелой травмой тазобедренного сустава

Для спасения пациента впервые в регионе применили методику реанимационной эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты.

Рязанские врачи спасли пациента с тяжелой травмой тазобедренного сустава. Об этом сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин на своей странице «ВКонтакте».

В ОКБ поступил мужчина с тяжелыми травмами после падения с высоты. Врачи диагностировали у него множественные переломы, среди которых перелом костей таза с нарушением целостности тазового кольца, перелом бедра.

По словам Андрея Карпунина, при таких травмах часто возникает опасное внутрибрюшное и внутритазовое кровотечение. Из-за массивной кровопотери человек может умереть.

Для спасения пациента впервые в регионе применили методику реанимационной эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты. Новый метод предварительно отработали в учебной операционной РязГМУ. Он заключается в том, что баллон-окклюдер заводится в аорту через прокол бедренной артерии, он перекрывает кровоток и кровотечение останавливается. После этого пациента прооперировали для стабилизации переломов. В настоящее время состояние мужчины улучшилось — он находится в ясном сознании и самостоятельно дышит.

Андрей Карпунин поблагодарил за совместную работу своих коллег Зару Газарян, Дениса Первова, Аделя Бикташева, Дмитрия Сурова.