На проезде Яблочкова в мае изменят схему движения

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

На проезде Яблочкова в мае изменят схему движения. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 12 мая отменят левый поворот с проезда Яблочкова при движении со стороны Зубковой на территорию ТЦ «НИТИ» на пересечении с улицей Радиозаводской. На проезжей части установят соответствующие знаки. На участке будет осуществляться ежедневный мониторинг ситуации.

Поворот уберут для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок.