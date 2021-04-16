На проезде Яблочкова в мае изменят схему движения
Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
На проезде Яблочкова в мае изменят схему движения. Об этом
С 12 мая отменят левый поворот с проезда Яблочкова при движении со стороны Зубковой на территорию ТЦ «НИТИ» на пересечении с улицей Радиозаводской. На проезжей части установят соответствующие знаки. На участке будет осуществляться ежедневный мониторинг ситуации.
Поворот уберут для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города.
Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок.