Шесть школ планируют построить в Рязани на федеральные деньги

Если заявку одобрят, через несколько лет новые школы могут появиться в микрорайонах Семчино и Мервино, на Михайловском шоссе и улице Дзержинского. Сразу два образовательных учреждения планируют возвести в седьмом микрорайоне Дашково-Песочни.

В рамках федерального проекта строительства соцобъектов Рязань может получить средства на возведение шести школ. Об этом в рамках публичного отчета перед жителями региона рассказал зампред областного правительства Евгений Беленецкий.

Если заявку одобрят, через несколько лет новые школы могут появиться в микрорайонах Семчино и Мервино, на Михайловском шоссе и улице Дзержинского, пояснил чиновник. Сразу два образовательных учреждения планируют возвести в седьмом микрорайоне Дашково-Песочни.

Решение о выделении федеральных денег примет специальная рабочая группа, в которую входят представители Внешэкономбанка, федерального и регионального минстроя и областного минобразования.