Рязанцам рассказали о ремонте дорог и контроле качества работ

В среду, 14 апреля, в «Точке кипения» прошел второй публичный отчет рязанских зампредов. Евгений Беленецкий и руководитель минтранса Вадим Решетник ответили на вопросы рязанцев о текущем состоянии и ремонте автомобильных дорог региона.

В среду, 14 апреля, в «Точке кипения» прошел второй публичный отчет рязанских зампредов. Евгений Беленецкий и руководитель минтранса Вадим Решетник ответили на вопросы рязанцев о текущем состоянии и ремонте автомобильных дорог региона.

Министр рассказал о работе общественного транспорта, о строительстве моста-дублера через Оку, о бесплатной альтернативной дороге Ряжскому путепроводу, а также о контроле за качеством дорожных работ и выполнением гарантийных обязательств подрядчиками.

«В текущем году в рамках реализации нацпроекта в Рязанской области планируется отремонтировать 248 километров автодорог, построить и реконструировать более 20 километров трасс, построить более 27 километров линий искусственного электроосвещения. Это больше, чем в прошлом году», — сказал Вадим Решетник.

По его словам, для усиления контроля за выполнением работ и соблюдением технологий подрядными организациями приобретена новая диагностическая лаборатория. Глава минтранса отметил, что нереализованные в 2020 году 377,8 млн. рублей, дополнительно выделенных Рязанской области из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вернутся в область. Средства будут использованы, проекты под них уже определены.

Министр добавил, что в настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков на работу в 2022 году.