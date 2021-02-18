В Рязани обсудили строительство школы в Кальном

Размещен открытый конкурс на определение подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ. В конце февраля планируется выбрать победителя.

В четверг, 18 февраля, на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию гордумы обсудили строительство школы в Кальном. Депутаты отметили, что на строительство школы получены субсидии из вышестоящих бюджетов.

Также размещен открытый конкурс на определение подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ. В конце февраля планируется выбрать победителя. Строительство школы займет два года.

На заседании добавили, что потребуется сложная инженерная подготовка территории и вынос инженерных сетей с территории застройки.