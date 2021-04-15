Подростки разбили припаркованную на улице Зубковой иномарку

Автор снимка объяснил, что мальчики учатся в школе неподалеку. Двое их ровесников пытались помешать хулиганам и сняли все на видео.

В четверг, 15 апреля, на улице Зубковой разбили припаркованный Citroën. Фото четверых подростков, которые это сделали, опубликовали в соцсети.

Автор снимка объяснил, что мальчики учатся в школе неподалеку. Двое их ровесников пытались помешать хулиганам и сняли все на видео. Мужчину они попросили помочь и «остановить беспредел».

В комментариях рязанцы отметили, что иномарка уже давно стоит в этом месте.

Полиция организовала проверку.