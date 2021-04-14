В Рязани пропала 73-летняя женщина

С 14 апреля 2021 года ее местонахождение неизвестно.

В Рязани пропала 73-летняя Сафонкина (Трышкина) Зинаида Максимовна. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

С 14 апреля 2021 года ее местонахождение неизвестно.

Женщина пропала в поселке Лесное, Шиловского района.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Была одета: сиреневая кофта, темные брюки, серая шапка, темно-синие ботинки.

Женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (800)700-54-52, 112.