\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
16°
Птн, 16
15°
Сбт, 17
14°
ЦБ USD 75.68 -1.57 15/04
ЦБ EUR 90.54 -1.38 15/04
Нал. USD 75.20 / 76.50 09:14
Нал. EUR 90.05 / 91.25 09:27
Новости
Публикации
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 2021 14:03
2 964
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
3 570
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
10 апреля 13:44
5 917
Спектакль на балконе. Рязанский пенсионер несколько раз оплачивал проф...
Три года назад пенсионер Виктор Иванников установил на ...
9 апреля 15:40
10 056
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пропала 73-летняя женщина
С 14 апреля 2021 года ее местонахождение неизвестно.

В Рязани пропала 73-летняя Сафонкина (Трышкина) Зинаида Максимовна. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

С 14 апреля 2021 года ее местонахождение неизвестно.

Женщина пропала в поселке Лесное, Шиловского района.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Была одета: сиреневая кофта, темные брюки, серая шапка, темно-синие ботинки.

Женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (800)700-54-52, 112.