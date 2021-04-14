Рязанец, разбивший окна в офисе на Татарской, попал на видео

Рязанец, который в ночь на среду, 14 апреля, разбил окно в офисе на улице Татарской, попал на видео. Кадры, снятые очевидцами, показал телеканал «Город».

Рязанец, который в ночь на среду, 14 апреля, разбил окно в офисе на улице Татарской, попал на видео. Кадры, снятые очевидцами, показал телеканал «Город».

Напомним, росгвардейцы прибыли на место после того, как получили «тревожный» сигнал. В здании обнаружили мужчину, его задержали и передали полиции.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье 215.4 УК.