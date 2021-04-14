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Дилерский центр Лексус-Рязань стал обладателем премии «Наивысший уровень гостеприимства»
Во вторник, 13 апреля, состоялась ежегодная церемония «Награда Президента», организованная Тойота Мотор Рус. В рамках церемонии прошло награждение лучших дилерских центров Toyota и Lexus в России по результатам работы в 2020 году. Дилерский центр Лексус-Рязань (входит в состав ГК «Автоимпорт») становится обладателем премии уже четвертый год подряд, что доказывает стабильность и высокий уровень работы дилера.

Во вторник, 13 апреля, состоялась ежегодная церемония «Награда Президента», организованная Тойота Мотор Рус. В рамках церемонии прошло награждение лучших дилерских центров Toyota и Lexus в России по результатам работы в 2020 году.

Премия «Пятизвездочный уровень гостеприимства» является одной из важных для дилеров. Ее результаты основаны на принципах японской философии Омотенаши: отношение к клиенту, как к самому дорогому гостю в доме.

Стоит отметить, что дилерский центр Лексус-Рязань (входит в состав ГК «Автоимпорт») становится обладателем премии уже четвертый год подряд, что доказывает стабильность и высокий уровень работы дилера.

«Мы стараемся не просто прислушиваться к желаниям гостей, но и предугадывать их. Именно поэтому сервис в нашем автосалоне соответствует высокому уровню», — отметили в руководстве дилерского центра.

Адрес дилерского центра Лексус-Рязань: Рязань, Куйбышевское шоссе, дом №40 строение 1.