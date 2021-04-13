Рязанцы стали меньше травиться алкоголем
Роспотребнадзор отчитался о количестве отравлений алкоголем в Рязанской области за первый квартал 2021 года. За это время избыточную дозу спиртного приняли 54 человека.
Роспотребнадзор
Меньше стало и умерших от последствий алкогольного отравления: в начале 2021 года их было 35, в то время как за то же самое время год назад спасти не удалось 45 человек.
Роспотребназдзор провел 98 проверок в точках, где торговали спиртным, специалисты отобрали 188 проб продукции. Лабораторный анализ показал, что все они соответствую нормам, опасных для жизни веществ не обнаружили.