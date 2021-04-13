Рязанцев попросили помочь в опознании трупа мужчины
Рязанцев попросили помочь в опознании трупа мужчины, труп которого был обнаружен на берегу реки Проня в 200 метрах от новомичуринского СНТ «Медик».
Рязанцев попросили помочь в опознании трупа мужчины. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсетях.
Устанавливается личность неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен на берегу реки Проня в 200 метрах от новомичуринского СНТ «Медик».
На вид мужчине 40-50 лет, полного телосложения, рост примерно 170 сантиметров, волосы темные с лобной залысиной. На левой части груди имеется татуировка рисунок кобры.
Мужчина был одет в красную куртку, черную толстовку, темные спортивные штаны, черные кроссовки.